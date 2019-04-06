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فعلها من قبل: هل يستطيع الأهلي تعويض خسارته والفوز باللقب الأفريقي؟

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 عقب خسارته الثقيله بخمسة أهداف نظيفه من مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، في المباراة التي أقيمت علي ملعب "لوكاس موريبي" بمدينة "بروتوريا".

 

هل يستطيع الفريق الأول بالنادي الأهلي الفوز في مباراة العودة وتحقيق ريمونتادا تاريخية والوصول للمباراة النهائية مثلما فعلها من قبل وذلك عندما خسر في لقاء الذهاب ببطولة دوري أبطال افريقيا عام 2013،

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عقب خسارته بثلاثية من فريق أورلاندو بيرتس الجنوب افريقي بدور المجموعات، قبل صعوده للنهائي والحصول علي لقب البطولة في نفس العام، والطريف أنه تقابل مع ذات الفريق في نهائي البطولة وتعادلا إيجابيا بهدفين لكل فريق والفوز في لقاء العودة بثنائية مقابل لاشيئ.
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