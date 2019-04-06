عقب خسارته الثقيله بخمسة أهداف نظيفه من مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، في المباراة التي أقيمت علي ملعب "لوكاس موريبي" بمدينة "بروتوريا".
هل يستطيع الفريق الأول بالنادي الأهلي الفوز في مباراة العودة وتحقيق ريمونتادا تاريخية والوصول للمباراة النهائية مثلما فعلها من قبل وذلك عندما خسر في لقاء الذهاب ببطولة دوري أبطال افريقيا عام 2013،
كانت هذه تفاصيل خبر فعلها من قبل: هل يستطيع الأهلي تعويض خسارته والفوز باللقب الأفريقي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.