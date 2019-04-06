النجوم يعلن تشكيل مباراته أمام الجونة

أعلن الجهاز الفني لنادي النجوم بقيادة مؤمن سليمان المدير الفني تشكيل مباراة الفريق أمام نادي الجونة والتي ستقام اليوم - السبت - في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على ستاد الجونة ضمن مباريات الجولة ٢٨ منالدوري المصري الممتاز.
ويتكون التشكيل من أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى ، أحمد ربيع، خالد عبد الرازق، مايكل أزيخومين، كريم فؤاد في خط الدفاع ، محمود حليمو
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