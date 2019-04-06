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النجوم يعلن تشكيل مباراته أمام الجونة

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أعلن الجهاز الفني لنادي النجوم بقيادة مؤمن سليمان المدير الفني تشكيل مباراة الفريق أمام نادي الجونة والتي ستقام اليوم - السبت - في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على ستاد الجونة ضمن مباريات الجولة ٢٨ من

الممتاز.

ويتكون التشكيل من أحمد عبد الفتاح في حراسة المرمى ، أحمد ربيع، خالد عبد الرازق، مايكل أزيخومين، كريم فؤاد في خط الدفاع ، محمود حليمو

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، عمرو السيسي ، ديديه كوريه ، إسلام الفار ، طوسين أومويلي في خط الوسط ، صلاح أمين في الهجوم. وعلى مقاعد البدلاء كل من محمد الشحات حارس مرمى ، محمود منجاوي ، نادر الطويلة ، لاما كولين ، محمد همام ، مهاب ياسر ، جرجس مجدي.
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