طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا توقيععقوبات ضخمة على لاعبي الفريق بعد السقوط أمام صن داونز بخماسية دون
وكلف الخطيب رئيس البعثة بضرورة تقديم تقرير شامل عن هذه المباراة التي شهدت أثقل هزيمة للأهلي في تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات صارمة على لاعبي الأهلي عقب الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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