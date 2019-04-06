عقوبات صارمة على لاعبي الأهلي عقب الهزيمة الثقيلة أمام صن داونز

طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا توقيع عقوبات ضخمة على لاعبي الفريق بعد السقوط أمام صن داونز بخماسية دون عقوبات ضخمة على لاعبي الفريق بعد السقوط أمام صن داونز بخماسية دونرد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. وكلف الخطيب رئيس البعثة بضرورة تقديم تقرير شامل عن هذه المباراة التي شهدت أثقل هزيمة للأهلي في تاريخه.



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