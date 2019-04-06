شاهد.. إيبار يتقدم على ريال مدريد بالشوط الأول

أنهى فريق ريال مدريد الشوط الأول متأخرًا أمام نظيره إيبار بهدف دون رد، في اللقاء الذي يقام بينهما، على

ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع الــ31 من الدوري الإسباني

وسجل مارك كاردونا هدف إيبار في الدقيقة 39 قبل نهاية أحداث الشوط الأول.

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وكان كريم بنزيمه سجل هدف في الدقيقة التاسعة لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

شاهد هدف المباراة :