بالفيديو.. خماسية صن داونز الأقسى فى تاريخ خسائر الأهلى الإفريقية

عقب خسارته بخماسية نظيفه من فريق "صن داونز" الجنوب أفريقي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تُعدُ تلك الخسارة هي أكبر الخسائر التي تلقاها فريق الأهلي خلال مشاركاته

في البطولات الأفريقية.

وكانت أكبر الهزائم التي تلقاها الفريق الأحمر برباعية نظيفه أمام رينجيرز النيجيري في ربع نهائي منافسات الكونفيدرالية الأفريقية عام 2003.

وفي بطولة دوري الأبطال عام 2013 ليُهزم بثلاثية دون رد من فريق "أورلاندو بيرتس" الجنوب افريقي في دور المجموعات.

Advertisements

ومن قبلها تلقي الأهلي هزيمة أمام فريق بترو أتلتيكو الأنجولي برباعية مقابل هدفين ببطولة 2002 ، وتعد هذه الهزائم الأربعة هي الأكبر في تاريخ مشاركات الأهلي الأفريقية.