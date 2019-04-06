تشيلسي يقترب من التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب السويدي إدوين أندرسون البالغ من العمر 15 عاماً، والذي يشتهر بأنه النسخة الجديدة من نجم كرة القدم البرتغالية وأسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وأوضح ميكيل -والد اللاعب الذي ينشط حاليا في صفوف آي إف كيه جوتنبرج السويدي – أن نجله فضل تشيلسي على العديد من الأندية التي تسعى للتعاقد معه.

ويتزامن هذا الاتفاق مع فترة الحظر المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على تشيلسي والذي يحرم النادي من التعاقد مع أي لاعب جديد على مدار فترتي الانتقالات المقبلتين (الصيفي 2019 والشتوي 2020) بسبب خرقه لقواعد التعاقد مع اللاعبين صغار السن.

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وكان تشيلسي قدم طعنا ضد قرار الفيفا على أن ينظر هذا القرار أمام لجنة الالتماسات بالفيفا في 11 أبريل الحالي.

وأوضح ميكيل أندرسون ، في تصريحات صحفية ، أن نجله سينتقل إلى تشيلسي بعد الاحتفال بعيد ميلاده السادس عشر في نوفمبر المقبل.

وأضاف : “كان هناك اهتمام من أندية عدة ولكنه اختار تشيلسي… طبقا للقواعد ، يتعين عليه أن يتم عامه السادس عشر أولا ثم تبدأ موافقات الأندية”.