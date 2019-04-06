اونلاين | رابط OSTORA مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر 6-4-2019 الدوري الايطالي كورة ستار

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موعد مباراة يوفنتوس وميلان اليوم

البطولة : الدوري الايطالي

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القنوات : بي ان سبورت 4

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية