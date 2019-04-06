اونلاين | يلا شوت KORA STAR مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر yalla shoot اونلاين رابط شغال

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يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر yalla shoot اونلاين، يستضيف ملعب سنتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد، مباراة الريال وإيبار في الجولة الحادية والثلاثون من مباريات الليغا الإسبانية، وذلك بعد خسارة الفريق الملكي الجولة الماضية أمام فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسنوفر لكم رابط يلا شوت بث مباشر ريال مدريد وايبار بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بلحظات.

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ريال مدريد وايبار بث مباشر koralive، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة ريال مدريد وإيبار اليوم السبت الساعة الرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة الخامسة والرابع مساءاً بتوقيت الرياض، وستنقل قناة bein sport hd3 ماتش الريال اليوم ضد إيبار بشكل حصري ومباشر بتعليق خالد الحدي، علماً بإن مواجهة الدور الأول بين الريال وإيبار انتهت بهزيمة الريال بثلاثية نظيفة.

يلا شوت ريال مدريد وإيبار بث مباشر kora online، يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بينما يحتل نادي إيبار ضيف الريال في مباراة اليوم المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، وذلك بعد أن نجح الأخير، ويحاول أصحاب الأرض تحسين موقفهم في جدول ترتيب الليغا بعد ابتعادهم عن المنافسة على اللقب بشكل كبير هذا الموسم، وسنوفر لكم رابط يلا شوت الريال وايبار اونلاين بدون تقطيع.

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