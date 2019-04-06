رياضة | وائل جمعة: إقالة لاسارتي من الأهلي قبل مباراة الإياب أمام صن داونز (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وائل جمعة: إقالة لاسارتي من الأهلي قبل مباراة الإياب أمام صن داونز (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إقالة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر بعد الهزيمة الثفيلة التي وقع فيها الفريق الأحمر أمام صن داونز في دوري الأبطال.

وقال "جمعة" في تصريحات لفضائية "بي إن سبورت: "لا أتوقع أن يقود لاسارتي تدريب الأهلي القادم، أتوقع أن يتم إقالته خلال ساعات".

وواصل: "في الأهلي لا يمكن أن تعيش بدون انتصار، فالأمر أصبح صعب للغاية وفرصة الأهلي في مواصلة المشوار باتت صعبة للغاية في ظل قوة المنافسة ونتائجه في البطولة".