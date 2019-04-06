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رياضة | ملخص مباراة - صن داونز الجنوب أفريقي 5 × 0 الأهلي | ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

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دوري كأس الأمير

الفيحاء

-

x
17:55

-

التعاون

الوحدة

-

x
19:45

-

الإتفاق

نيوكاسل يونايتد

-

x
16:00

-

كريستال بالاس

هيديرسفيلد تاون

-

x
16:00

-

ليستر سيتي

بورنموث

-

x
16:00

-

بيرنلي

دوري أبطال أفريقيا

سيمبا - تنزانيا

0

x
15:00

0

مازيمبي - جمهورية الكونجو

صن داونز - جنوب أفريقيا -

5

x
15:00

0

الأهلي - مصر

حوريا - غينيا

-

x
18:00

-

الوداد الرياضي - المغرب

النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر

-

x
21:00

-

الترجي الرياضي - تونس

الدرجة الأولى

جيرونا

1

x
13:00

2

إسبانيول

-

x
16:15

-

إيبار

رايو فاليكانو

-

x
18:30

-

فالنسيا

-

x
20:45

-

أتلتيكو مدريد

الدرجة A

بارما

0

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x
15:00

0

تورينو

يوفنتوس

-

x
18:00

-

ميلان

سامبدوريا

-

x
20:30

-

روما

الدوري الألماني

باير ليفركوزن

0

x
15:30

0

فورتونا دوسلدورف

شالكه 04

0

x
15:30

0

آينتراخت فرانكفورت

شتوتجارت

0

x
15:30

0

نورنبيرج

بايرن ميونيخ

-

x
18:30

-

بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

ليون

-

x
17:00

-

ديجون

جانجون

-

x
20:00

-

موناكو

الممتاز

الجونة

-

x
17:30

-

النجوم

وادي دجلة

-

x
17:30

-

المقاولون العرب

بيراميدز

-

x
20:00

-

الإسماعيلي

الانتاج الحربي

-

x
20:00

-

طلائع الجيش

كأس الإتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

-

x
18:30

-

برايتون

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