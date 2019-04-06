رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم مصير لارساتي بعد الخسارة المذلة أمام صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم مصير لارساتي بعد الخسارة المذلة أمام صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة مصير الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة القاسية عصر اليوم من ماميلودي صن داونز.

وخسر الأهلي عصر اليوم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيحسم مجلس الأهلي مصير المدرب الأوروجوياني خلال الساعت القليلة المقبلة سواء بالبقاء في منصبه أو توجيه الشكر له.