رياضة | الحلم يقترب.. ريال مدريد على بعد خطوة من إغلاق صفقة نجم البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلم يقترب.. ريال مدريد على بعد خطوة من إغلاق صفقة نجم البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن نية نادي ليفربول في التعاقد مع ممفيس ديباي لاعب فريق ليون من أجل تدعيم خط هجوم الريدز وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نادي ليفربول يُفكر في التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي، الذي يحرص على الانتقال من فرنسا، ويفضل الإنضمام إلى الدوري الانجليزي.

وجاءت فكرة التعاقد مع ديباي نجم مانشستر يونايتد السابق بعد اقتراب ساديو ماني من الريحل إلى ريال مدريد بناءاً على طلب الفرنسي زين الدين زيدان.

وارتبط اسم ماني بالانتقال إلى السانتياجو برنابيو وذلك لتدعيم الفريق الذي قدم موسماً سيئاً بعد رحيل زيدان في صيف 2018 وخرج الأبيض من بطولتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا وفقد المنافسة على الليجا.