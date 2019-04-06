رياضة | عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد فضيحة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد فضيحة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية مغلظة على لاعبي الفريق الأحمر عقب الخسارة القاسية أمام ماميلودي صن داونز.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية عصر اليوم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي بخمسة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وجاء قرار عبد الحفيظ بتوقيع العقوبة المادية على اللاعبين بسبب الأداء السيئ الذي ظهروا عليه في مباراة اليوم، والتي خسرها الفريق بخماسية نظيفة.