رياضة | وائل جمعة يفتح النار: هزيمة الأهلي من صن داونز عار (فيديو)

وصف وائل جمعة مدافع منتخب مصر السابق خسارة الأهلي بخماسية نظيفة مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي بالكارثية والفضيحة.

وقال جمعة خلال الاستوديو التحليلي للقاء :"خسارةالأهلي فضيحة وعار، الفريق الجنوب إفريقي ظهر بمستوى مميز للغاية في الشوط الأول لكن أداء للاعبي الأهلي كان سيئا للغاية".

تلقى الأهلي هزيمة قاسية أمام ماميلودي صن داونز بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي هذا اللقاء باحثا عن عن هدف التقدم وأتيحت لمروان محسن فرصة خطيرة في الدقيقة الرابعة ليتدخل دفاع فريق صن داونز ويحولها إلى ركلة ركنية.

ورد الفريق الجنوب إفريقي بكرة خطيرة عن طريق مابوس بعدما استلم الكرة بسهولة داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن تسديدته القوية مرت بعيدة عن القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.