رياضة | "خماسية" صن داونز الأثقل في تاريخه.. تعرف على أكبر الهزائم للأهلي في البطولات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خماسية" صن داونز الأثقل في تاريخه.. تعرف على أكبر الهزائم للأهلي في البطولات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي الفريق الأول بالنادي الأهلي هزيمة ثقيلة أمام مضيفه ماميلودي صن داونز بخماسية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضاءلت فرص الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي بعد هزيمته الفادحة أمام صن داونز في لقاء اليوم، حيث أصبح مُطالب بالفوز بفارق 6 أهداف في لقاء الإياب من أجل التأهل للدور التالي، أو الفوز بخماسية نظيفة واللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل من الفريقين، بينما يكفي بطل جنوب إفريقيا الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتي الخسارة بفارق أقل من 6 أهداف من أجل الصعود للدور التالي.

وتعتبر هزيمة الأهلي أمام صن داونز اليوم بخماسية نظيفة، هي الهزيمة الأسوأ والأثقل في تاريخ مشاركات المارد الأحمر بالبطولات الإفريقية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أكبر الهزائم في تاريخ مشاركات الأهلي الإفريقية:-

- الأهلي × بترو أتليتكو:

تلقي فريق الأهلي هزيمة فادحة أمام فريق بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 4-2 في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، في ولاية البرتغالي مانويل جوزيه، ولكن استطاع المارد الأحمر التأهل وقتها ومواصلة مشواره للمباراة النهائية وتوج باللقب الإفريقي.

- الأهلي × إينوجو رينجرز:

Advertisements

هزيمة ثقيلة أخري تعرض لها الأهلي خلال مشاركاته الإفريقية وهذه المرة كانت أمام فريق اينوجو رينجرز النيجيري برباعية نظيفة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الافريقي 2003، وتعادل الأحمر سلبيًا في لقاء الإياب وودع منافسات البطولة.

- الأهلي × الإسماعيلي:

تعرض الأهلي للهزيمة بنتيجة 4-2 أمام فريق الاسماعيلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2010، ونجح بعدها الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي لكنه ودع البطولة على يد الترجي التونسي.

- الأهلي × أورلاندو بيراتس:

خسر فريق الأهلي أمام فريق أولارندو بيراتس الجنوب إفريقي بنتيجة 4-3 في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عام 2015، وودع منافسات البطولة، خاصة وأنه كان خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1-0.

- الأهلي × هارتس أوف أوك:

ودع الأهلي منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1977 بعد الخسارة أمام فريق هارتس أوف أوك بنتيجة 3-0 في لقاء الإياب، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأحمر 1-0.