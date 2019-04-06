رياضة | برشلونة يتلقي صدمة قاسية من جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقي صدمة قاسية من جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد سيرفض عرض برشلونة هذا الصيف.

وأفاد دي جونيس البرنامج الإسباني الشهير والموثوق الذي يقدمه الإعلامي جوسيب بيدريرول بأن جريزمان البالغ من العمر 28 عامًا سيوافق على عرض النادي الكتالوني برشلونة لإرتداء قميص الفريق في الموسم المقبل.

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وذكر البرنامج الإسباني بأن انتقال جريزمان إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد هذا الصيف بات شبه محسوم، حيث من المتوقع أن يدفع البلوجرانا قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الروخيبلانكوس والبالغ 120 مليون يورو.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن رغبة جريزمان هي الرحيل عن أتلتيكو مدريد عقب توديع الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور الستة عشر على يد يوفنتوس الإيطالي.

يذكر أن جريزمان كان قريباً من الرحيل إلى برشلونة الصيف المقبل لكنه قرر في النهاية تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد وقد أعلن حينها عن موقفه من الرحيل إلى البلاوجرانا عبر مقطع فيديو.