رياضة | عاجل.. أول تعليق من مارتن لاسارتي بعد فضيحة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من مارتن لاسارتي بعد فضيحة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد لاسارتي على أنه نادم على عدم الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرة في البطولات الإفريقية.

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وتابع أن المباراة كانت فقيرة فنية من جانب لاعبي الأهلي وأن صن دوانز قام بالضغط على اللاعبين.