رياضة | بعد الخماسية.. موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الخماسية.. موعد مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الإياب التي لم يحدد لها ملعب حتى الآن يوم السبت الموافق ١٣-٤-٢٠١٩ في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي قد خسر ذهابا في جنوب إفريقيا بخمسة أهداف نظيفة حيث يحتاج لمعجزة كروية لبلوغ الدور نصف النهائي.