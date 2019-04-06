رياضة | مهمة "شبه مستحيلة" .. هل ينجح الأهلي في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" أمام صن داونز؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهمة "شبه مستحيلة" .. هل ينجح الأهلي في تحقيق "ريمونتادا تاريخية" أمام صن داونز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق الأهلي هزيمة فادحة أمام مضيفه ماميلودي صن داونز بطل جنوب إفريقيا، بنتيجة 5-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي في مباراته أمام صن داونز اليوم، باتت فرص المارد الأحمر في الصعود للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا "شبه مستحيلة"، إلا إذا نجح في تحقيق "ريمونتادا" تاريخية خلال لقاء الإياب أمام بطل جنوب إفريقيا في القاهرة.

Advertisements

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق 6 أهداف في لقاء الإياب أمام ماميلودي صن داونز من أجل الصعود مباشرة للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتسجيل نصف دستة أهداف في شباك فريق قوي ومنظم مثل الفريق الجنوب إفريقي أمر ليس سهلًا علي الإطلاق.

أما في حالة فوز الأهلي بنفس نتيجة لقاء الذهاب بخماسية نظيفة، سوف يتم اللجوء للأشواط الإضافية وركلات الجزاء، من أجل تحديد المتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال من الفريقين، بينما يكفي فريق ماميلودي صن داونز التعادل أو الفوز بأي نتيجة، أو حتي الخسارة بفارق أقل من 6 أهداف، من أجل حجز بطاقة الصعود للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

يا ترى هل ينجح الأهلي في تحقيق "الريمونتادا" في مباراة الإياب أمام بطل جنوب إفريقيا والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أم يودع بطل مصر البطولة الإفريقية من دور الثمانية، بسبب هزيمة سوف يذكرها التاريخ بأنها الأسوأ في تاريخ مشاركات الأحمر بالبطولات الإفريقية؟