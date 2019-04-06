رياضة | صن داونز يُهين كبرياء الأهلي بخماسية ويجعل مهمته مستحيلة في أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صن داونز يُهين كبرياء الأهلي بخماسية ويجعل مهمته مستحيلة في أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الأهلي هزيمة قاسية أمام ماميلودي صن داونز بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بدأ الأهلي هذا اللقاء باحثا عن عن هدف التقدم وأتيحت لمروان محسن فرصة خطيرة في الدقيقة الرابعة ليتدخل دفاع فريق صن داونز ويحولها إلى ركلة ركنية.

ورد الفريق الجنوب إفريقي بكرة خطيرة عن طريق مابوس بعدما استلم الكرة بسهولة داخل منطقة جزاء الأهلي، لكن تسديدته القوية مرت بعيدة عن القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

وعاد الأهلي لمبادرة صن داونز في الشق الهجومي ومرر أحمد فتحي الكرة إلى محمد هاني الذي لعب الكرة عرضية لكن أونيانجو حارس أصحاب الأرض أمسك الكرة ببراعة.

وفي الدقيقة ١٤ تلقى زواني كرة عرضية من الناحية اليسرى ليخترق دفاع الأهلي ويضع الكرة داخل الشباك معلنا الهدف الأول لصن داونز في اللقاء.

ومع حلول الدقيقة ١٨ اضطر سعد الدين سمير لمغادرة ملعب اللقاء بعدما تعرض للإصابة إثر اصطدام قوي مع أونيانجو حارس مرمى صن داونز، ليحل زميله ياسر إبراهيم بديلا له.

وأنقذ محمد الشناوي مرماه من استقبال الهدف الثاني بعدما تصدى لانفراد تام من مابوي مهاجم صن داونز لكن حارس الأهلي تصدى للكرة ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

واستمر ضغط الفريق الجنوب إفريقي على مرمى الأهلي حتى نجح أريندس في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة ٢٢ مستغلا تمريرة عرضية من الناحية اليسرى.

بعد الهدف الثاني لصن داونز انطلق إيمابوي لاعب الفريق الجنوب إفريقي من الناحية اليمنى ومرر عرضية رائعة ليسددها سيرينو في الدقيقة ٢٨ لكن تصويبته مرت أعلى عارضة محمد الشناوي، وتضيع فرصة خطيرة لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة ٣٠ تهيأت الكرة داخل منطقة الجزاء إلى جونيور أجاي الذي سددها بغرابة بعيدة تماما عن مرمى صن داونز.

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وتلقى زاوني كرة بينية رائعة من سيرينو في الدقيقة ٣٣ ضرب بها دفاع الأهلي لكن محمد الشناوي تصدى لها بيراعة وأنقذ فريقه من هدف محقق، ثم ينقذ القائم الأيمن كرك خطيرة أخرى للفريق الجنوب إفريقي في شوط أول للنسيان للفريق الأحمر.

وأجرى لاسارتي ثاني تغييراته في الدقيقة ٣٦ بالدفع بناصر ماهر بدلا من محمد هاني في محاولة منه للسيطرة على وسط الملعب، ليسدد كريم نيدفيد كرة قوية تصدى لها دينيس أونيانجو، ثم تسديدة أخرى من مابويندا أمسكها محمد الشناوي.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط لينتهي هذا الشوط بتأخر الأهلي بهدفين دون رد.

ومع انطلاق صاقرة الشوط الثاني احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على محمد الشناوي تصدى لها ريكاردو دوس سانتوس ليضعها داخل الشباك محرزا الهدف الثالث لصن داونز في اللقاء.

بعد الهدف الثالث هدأ "رتم" المباراة حتى الدقيقة ٥٨ عندما تصدى محمد الشناوي لكرة خطيرة من كيكانا وكرة أخرى من سيرينو.

وواصل صن داونز هجومه على مرمى الأهلي حتى نجح لينادرو سيرينو. في إحراز الهدف الرابع لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة ٦٩ أجرى لاسارتي التغيير الأخير له بإخراج جونيور أجاي وإشراك وليد أزراو في محاولة منه لتنشيط الشق الهجومي للفريق الأحمر الغائب تماما.

ومع حلول الدقيقة ٨٢ نجح البديل باكاماني ماهلامبي لاعب الأهلي السابق في إضافة الهدف الخامس لصن داونز.

ولم تشهد الدقائق المتبقية أي جديد لينتهي اللقاء بفوز صن داونز بخمسة أهداف نظيفة.

وبهذه النتيجة صعب الأهلي من مهمته في مباراة الإياب التي ستقام يوم السبت المقبل حيث يحتاج للفوز بستة أهداف نظيفة للتأهل للدور نصف النهائي.