رياضة | إسبانيول يخطف فوزا قاتلا من جيرونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيول يخطف فوزا قاتلا من جيرونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب إسبانيول على مضيفه جيرونا (1-2)، اليوم السبت، على ملعب مونتيليفي، ضمن الجولة الـ31 من الليجا.

ووقع لاعب الوسط، سيرجي داردير، على ثنائية إسبانيول (ق59) و(ق89)، بينما جاء هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض، عبر المهاجم الأوروجوائي كريستيان ستواني (ق80).

وبهذا الفوز، أصبح رصيد إسبانيول 38 نقطة، في المركز الثالث عشر، بفارق 4 نقاط عن جيرونا، الذي ظل في المركز الرابع عشر.

وينفرد برشلونة بصدارة الليجا، بـ70 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو الوصيف، مع العلم بأن الفريقين سيتواجهان مساء اليوم.