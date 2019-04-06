انت الان تتابع سعد سمير يخرج مصابًا من مواجهة الأهلي ضد صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

سعد سمير

تعرض سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في أثناء مشاركته مع فريقه الأحمر، في المباراة المقامة حاليًا أمام منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، حالياً على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث اصطدم سمير بحارس مرمى فريق صن داونز خلال هجمة للفريق الأحمر، في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعد عرضية من علي معلول، وخرج سمير مصابًا ومحمولًا على ناقلة، وقام لاسارتي بتغيير اضطراري، ونزول ياسر إبراهيم بدلا من سعد سمير في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

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ويتقدم صن داونز بهدفين على الأهلى جاء من تمريرة عرضية أرضية حولها لاعبه زواني في الدقيقة 14 بتسديدة داخل شباك الفريق الأحمر ليتقدم الفريق الجنوب أفريقي، وفي الجقيقة الثانية أحرز صن داونز الهدف الثاني عن طريق واين أريندسي.الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من: "محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير