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10 آلاف متفرج في مباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين

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تحرير:كريم أحمد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

جماهير الأهلى

جماهير الأهلى

وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف متفرج مباراة الأهلي أمام نظيره صن داونز بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومواجهة الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي، في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي ستقام يومي 13 و14 من أبريل الجاري. وكشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مباراة فريقي الأهلي وصن داونز ستقام في ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بشكل رسمي، بينما ستقام مباراة فريقي الزمالك وحسنية أغادير على ملعب الجيش بالسويس كما هو متفق عليه.

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ويلتقي الأهلي ومنافسه صن داونز الجنوب إفريقي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن ذهاب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ويدخل الأهلي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد فوزه في المسابقة المحلية على الاتحاد السكندري، قبل السفر لجنوب إفريقيا. بينما يختتم الفريق الأول لكرة

ويلتقي الأهلي ومنافسه صن داونز الجنوب إفريقي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن ذهاب مباريات دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ويدخل الأهلي هذه المباراة بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد فوزه في المسابقة المحلية على الاتحاد السكندري، قبل السفر لجنوب إفريقيا.

بينما يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت، استعداداته لمباراته غدًا الأحد أمام حسنية أغادير المغربي على ملعب أدرار في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن ذهاب مباريات دور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المنتظر أن يستقر كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء، على جزء كبير من ملامح التشكيل خلال مران الفريق اليوم.

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