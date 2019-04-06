انت الان تتابع تأخر بهدفين.. ماذا يفعل الأهلي أمام صن داونز؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٦ أبريل ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م

الأهلي

تأخر فريق الأهلي بهدفين نظيفين أمام صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي التي تجمعهما على استاد لوكاس موريبي، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وبدأت المباراة بضغط مبكر من لاعبي الأهلي، في محاولة لتشكيل خطورة وضغط على لاعبي فريق صن داونز لكن دون تهديد حقيقي على مرمى دينيس أونيانجو حارس مرمى الفريق الجنوب إفريقي. أولى فرص المباراة كانت لأصحاب الأرض بعدما استغل لاعبو صن داونز تقدم لاعبي الأهلي وأرسلوا كرة عالية لموبوي لاعب صن داونز الذي سددها بجوار المرمى محمد الشناوي في الدقيقة السادسة.

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وامتلك صن داونز زمام المباراة منذ الدقيقة العاشرة وبدأوا في السيطرة على الكرة والاعتماد على تحركات لاعبي الجناح، حتى نجح الفريق الجنوب إفريقي في استغلال سرحان رمضان صبحي من الجهة اليمنى وأرسلوا عرضية قابلها ثيمبا زواني وضعها بسهولة في شباك محمد الشناوي في الدقيقة 14. في الدقيقة 19 تعرض سعد سمير للإصابة