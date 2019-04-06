شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخسر من صن داونز بهدفين نظيفين في شوط أول «كارثي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب افريقي، بنتيجة 0-2، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب أفريقيا، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول.

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الوسط: عمرو السولية وأحمد فتحي ورمضان صبحي وكريم نيدفيد وجونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

وعلى دكة البدلاء: على لطفي وحسين الشحات وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن وحمدي فتحي ووليد أزارو.

جاءت المباراة مفتوحة وسط هجمات متبادلة بين الفريقين دون خطورة على المرميين، إلى أن أحرز زواني هدف فريق صن داونز الأول في الدقيقة 14 من خطأ دفاعي مشترك بين الدفاع والشناوي، وبعدها أصيب لاعبي الأهلي بحالة عدم تركيز غريبة استغلها لاعبي الفريق الجنوب أفريقي وشنوا هجمات متتالية على مرمى الشناوي، الذي تلقى الهدف الثاني في الدقيقة 24، عن طريق اللاعب أرندي من كرة ثابتة فشل الدفاع الذي لعب شوط أول كارثي ملئ بالأخطاء الفردية والجماعية في تشتيتها.

أجرى لاسارتي تغييران بخروج سعد سمير للإصابة ونزول ياسر إبراهيم في الدقيقة 19، ونزول ناصر ماهر بدلا من محمد هاني في الدقيقة 36، تحرك بعدها أحمد فتحي لمركز الظهير الايمن وشغل ماهر مركزه المعتاد، الأمر الذي أدى إلى تحسن نسبي في أداء الأهلي وبدأ في مبادلة صن داونز الهجمات التي تحطمت كلها على يد أونيانجو الحارس الأوغندي العملاق، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأهلي في النتيجة 2-0.