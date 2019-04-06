شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: الأهلي (0) صن داونز (4) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في مباراة مقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت، على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا بجنوب أفريقيا، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. ويبدأ الأوروجوياني مارتن لاسارتي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي. الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول. الوسط: عمرو السولية وأحمد فتحي ورمضان صبحي وكريم نيدفيد وجونيور أجايي. الهجوم: مروان محسن. Advertisements وعلى دكة البدلاء: علي لطفي وحسين الشحات وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن وحمدي فتحي ووليد أزارو. د14: الهدف الأول لفريق صن داونز عن طريق لاعبه زواني د24: الهدف الثاني لفريق صن داونز عن طريق المدافع أرندي د46: ضربة جزاء لفريق صن داونز د47: الهدف الثالث من ضربة الجزاء عن طريق المدافع ناسيمينتو د62: الهدف الرابع عن طريق المهاجم رودريجز د82: الهدف الخامس لصن داونز عن طريق لاعب الأهلي السابق باكماني

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