شكرا لقرائتكم خبر عن تألق «صلاح» في فوز ليفربول على ساوثهامبتون يتصدر عناوين الصحف البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم السبت، فوز فريق ليفربول على ساوثهامبتون 3-1، واستعادته قمة الدوري الإنجليزي «بريميرليج» من مانشستر سيتى بفارق نقطتين، وتألق النجم المصري محمد صلاح، وعودته للتسجيل بعد صيام زاد على 500 دقيقة.

ونشرت صحيفة «ميرور» صورة كبيرة لمحمد صلاح الذي خلع قميصه احتفالا بالهدف، وقالت: «قمة الدوري».

وخرجت صحيفة «تيليجراف» بعنوان «صلاح السوبر»، في إشارة إلى تسجيل نجم منتخب مصر محمد صلاح للهدف الثاني في المباراة بعد صيام طويل.

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وأضافت الصحيفة: «ليفربول يعود للقمة بعدما قاد المصري العرض المتأخر».

أما صحيفة «ديلي إكسبريس»، فنشرت عنوانا يقول: «صلاح المنقذ في عودة ليفربول».

وتناولت الصحيفة أيضا تصريحات مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، التي دعم فيها لاعب توتنهام داني روز، بعدما أكد الأخير في وقت سابق أن الإهانات العنصرية قد تدفعه للاعتزال.

من ناحيتها، قالت صحيفة «التايمز»، في عنوان «صلاح إلى الإنقاذ»، وتابعت: «هدف بمجهود فردي مذهل يقود فريقه إلى قمة البريميرليج».