رسمياً.. تأجيل انطلاق الدور السداسي لدوري السلة الليبي

أعلن رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة السلة، جلال الورفلي، اليوم السبت، تأجيل انطلاق الدور السداسي للبطولة.

وقال الورفلي، خلال تصريحات صحفية لأاحد المواقع الرياضية : "حتى الآن لم يُحدد موعد انطلاق المنافسات، وإنما تُرك حتى إشعار آخر".

ويأتي هذا التأجيل، في ظل تدهور الأحوال الأمنية، بالمنطقة الغربية في ليبيا.

وكان من المقرر افتتاح النهائيات، اليوم السبت، بمباراة الاتحاد وأهلي بنغازي.

وسيجتمع الاتحاد الفرعي للعبة بطرابلس، مع مندوبي الفرق، مساء اليوم، من أجل طرح آخر المستجدات ومناقشتها.