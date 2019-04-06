قرار بمكافأة فريق اليد بالزمالك المصري

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل لاعب بفريق اليد، بعد حصوله على لقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما في المغرب.

وينوي الزمالك بحسب تقارير مصرية إقامة احتفالية خاصة لفريق اليد بعد هذا التتويج والإنجاز الذي حدث بحصد اللقب الإفريقي للموسم الثاني على التوالي والتأهل لكأس العالم للأندية بالسعودية.

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ووصلت بعثة فريق اليد إلى القاهرة صباح اليوم السبت، وكان في انتظارها أعداد كبيرة من جماهير الزمالك في مطار القاهرة الدولي لاستقبال البعثة.

ونجح الأبيض في الفوز على الأهلي، ببطولة السوبر الإفريقي بنتيجة (35 / 33)، ليحصد اللقب للمرة السادسة في تاريخه.