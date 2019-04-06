لحظة بلحظة نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا اليوم 6-4-2019 | كورة ستار

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف الاخير النادي الأحمر على ملعبه ووسط جمهوره والذي يتفوق عليه حتى اللحظة بهدفين مقابل لا شيء.

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مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

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تشكيلة الأهلي نضم محمد الشناوي وأيمن أشرف وسعد سمير ومعلول ومحمد هاني وأحمد فتحي وعمرو السولية ونيدفيد ورمضان وأجاي ومروان محسن.

شهد ملعب المباراة وصول فريقي الأهلي وصن داونز منذ قليل ودخلو غرف الملابس الخاصة بهم استعدادا لعمليات الإحماء التي تُقام قبل انطلاق المباراة.

نزول اللاعبين لملعب المباراة استعدادا لانطلاق المباراة المهمة بين الأهلي وصن داونز

بداية المباراة بين الأهلي وصن داونز والأهلي يرتدي القميص الأحمر وصن داونز في القميص الأصفر

الدقيقة 10: هجمة قوية من جانب النادي الأهلي على مرمى صن داونز وعرضية من محمد هاني ولكن الحارس يمسك الكرة بقوة.

الدقيقة 14: الأهلي يتأخر بهدف في الدقائق الأولى من المباراة بعد عرضية ممتازة ومتابعة أروع من جانب لاعبي صن داونز.