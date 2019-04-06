ميسي ومبابي يتقدمان على رونالدو في استفتاء عالمي

تقدم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في قائمة أعدتها صحيفة "ماركا" الإسبانية لأفضل 25 لاعبًا في العالم، بناء على آراء الجماهير وتصدرها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبعد نجم برشلونة والأرجنتين الأول، والذي جاء في الصدارة، حل الفرنسي صاحب الـ20 عامًا في المركز الثاني يليه مهاجم يوفنتوس ثالثًا.

وفي المراكز الـ10 الأولى، حصل البارسا على نصيب الأسد بـ5 مراكز، ميسي (1) والحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيجن (4) والمدافع جيرارد بيكيه (5) والأوروجوائي لويس سواريز (6) وسرخيو بوسيكتس (10).

أما أتلتيكو مدريد، فلم يحصل سوى على مقعد واحد بين الـ10 الأوائل، بعدما حصل حارسه السلوفيني يان أوبلاك على المركز السابع، حاله حال ريال مدريد الذي اكتفى بمركز واحد أيضًا كان من نصيب مدافعه وقائده سرخيو راموس (9).

وبذلك، جاء راموس في مقدمة لاعبي الميرينجي في قائمة الـ25، يليه الكرواتي لوكا مودريتش في المركز الـ13 ثم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في المرتبة الـ19.

أما البلجيكي إيدن هازارد، لاعب تشيلسي الذي تؤكد الصحيفة نفسها أنه اقترب للغاية من إتمام تعاقده مع الملكي، فجاء في المركز الثامن.

واكتملت قائمة الـ25 على النحو التالي:

11-الفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي).

12-البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

13-الكرواتي لوكا مودرتيش (ريال مدريد).

14-البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان).

15-الهولندي فرينكي دي يونج (أياكس آمستردام).

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16-الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير).

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17-المصري محمد صلاح (ليفربول).

18-الفرنسي أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد).

19-الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد).

20-الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول).

21-السنغالي ساديو ماني (ليفربول).

22-الأرجنتيني سرخيو أجويرو (مانشستر سيتي).

23-الفرنسي بول بوجبا (مانشستر يونايتد).

24-الدنماركي كريستيان إريكسن (توتنهام هوتسبير).

25-الإنجليزي رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي).