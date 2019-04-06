رئيس الشباب السعودي يتوعد حسن معاذ

توعد خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي، لاعب الفريق حسن مُعاذ، بعد تصريحات الأخير بأنه يشجع الهلال.

وأكد البلطان في تصريحات صحفية أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، مشددا على أهمية التفكير في التصريحات قبل النُطق بها.

وكان الشباب خسر من الأهلي برباعية نظيفة، الأمر الذي أحزن جماهير الفريق التي تسعى لحجز مقعد آسيوي.

جدير بالذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.