لاعب برشلونة المعار يدخل ضمن اهتمامات توتنهام

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن لاعب برشلونة المعار في الموسم الحالي بات ضمن اهتمامات توتنهام للموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البرتغالي أندريه جوميز المعار إلى إيفرتون يقدم أداء مقنعًا في الموسم الحالي، مما جعل دانييل ليفي، رئيس توتنهام، يفكر في ضمه مقابل 34 مليون يورو.

وكان توتنهام يحاول في الموسم الماضي التوقيع مع جوميز، قبل أن يزداد اقتناع مسؤولي السبيرز بقدرات اللاعب البرتغالي هذا الموسم.

وحرص المدير الرياضي لتوتنهام، ستيف هيتشن، على مشاهدة جوميز وهو يلعب في ملعب أنفيلد مع إيفرتون ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي، خاصة أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب السبيرز، معجب بقدرات اللاعب البرتغالي.

يذكر أن جوميز شارك في 26 مباراة بالموسم الحالي مع إيفرتون في كل البطولات، وأحرز هدفًا وصنع هدفين آخرين.