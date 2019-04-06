خليفة كريستيانو رونالدو يختار تشيلسي (صورة)

توصل تشيلسي إلى اتفاق، على ضم اللاعب السويدي الناشئ، إدوين أندرسون (15 عاما)، الذي يشتهر بأنه النسخة الجديدة من النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وأوضح ميكيل أندرسون، والد اللاعب، الذي ينشط حاليا في صفوف "آي إف كيه جوتنبرج" السويدي، أن نجله فضل تشيلسي على العديد من الأندية، التي تسعى للتعاقد معه.

وأكد الأب، في تصريحات صحفية، أن نجله سينتقل إلى تشيلسي، بعد الاحتفال بعيد ميلاده السادس عشر، في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

Advertisements

وأضاف: "كان هناك اهتمام من أندية عدة، لكنه اختار تشيلسي... طبقا للقواعد، يتعين عليه أن يتم عامه السادس عشر أولا، ثم تبدأ موافقات الأندية".

والمثير للدهشة أن الاتفاق، يتزامن مع حظر التعاقدات المفروض من الفيفا على تشيلسي، على مدار فترتي الانتقالات المقبلتين، بسبب خرقه لقواعد التعاقد مع اللاعبين صغار السن.

وكان النادي اللندني قد قدم طعنا ضد قرار الفيفا، وسيُنظر أمام لجنة الالتماسات، يوم 11 نيسان/أبريل الحالي.