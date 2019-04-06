أمير مرتضى: نتطلع للفوز رغم قوة أكادير

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، اليوم السبت، إن الأمور تسير بشكل جيد، في بعثة الفريق بالمغرب، استعدادا لمباراة حسنية أكادير، غدا، لحساب ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، مشددا على التزام الجميع.

وأضاف أمير، خلال تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أن المباراة أمام فريق قوي، لكن الزمالك يلعب أي لقاء على ملعبه أو خارجه، من أجل الفوز، رغم الغيابات.

وأوضح أن المؤتمر الفني للمباراة، سيعقد مساء اليوم، مشيرًا إلى أن الزمالك سيرتدي الزي الأزرق الاحتياطي، أمام حسنية أكادير.

ولفت إلى أن كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، سيعقد مؤتمرا صحفيا بحضور محمد إبراهيم، قائد الفريق، قبل مران اليوم على ملعب المباراة، حيث سيُسمح للإعلاميين بحضور ربع ساعة من التدريبات.