تغيير مفاجئ في تشكيل الأهلي ضد صن داونز

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي المصري، تشكيلة فريقه لمباراة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، اليوم السبت، في ملعب "لوكاس موريبي" في بريتوريا، في جولة الذهاب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تشكيلة الأهلي بعض التعديلات مقارنة بلقاء الاتحاد السكندري بالدوري يوم الثلاثاء الماضي، على رأسها عودة سعد سمير وأيمن أشرف ومحمد هاني والنيجيري جونيور أجاي بجانب البدء بالثنائي رمضان صبحي ومروان محسن.

واختار لاسارتي اللعب بطريقة 4-4-2 وجاءت تشكيلة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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الدفاع: أيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني والتونسي علي معلول.

الوسط: أحمد فتحي وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد ورمضان صبحي.

الهجوم: النيجيري جونيور أجاي ومروان محسن.