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دجيكو على طريق العودة للبريميرليج

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توصل وست هام الإنجليزي، إلى اتفاق مع المهاجم البوسني الدولي، إدين دجيكو، على ضمه بدايةً من الموسم المقبل، بعقد يمتد لموسمين، حسبما ذكر تقرير صحفي إيطالي.

فقد قالت صحيفة "إل تيمبو"، اليوم السبت، إن دجيكو اتفق بالفعل مع وست هام، لكنهما ينتظران موافقة روما على انتقال اللاعب.

ويشترط روما الحصول على 20 مليون يورو، للاستغناء عن دجيكو.

ويرتبط دجيكو (33 عاما) بعقد مع النادي العاصمي، حتى نهاية الموسم المقبل.

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ولم يبد النادي الإيطالي أي رغبة في تمديد العقد، بينما يرغب وست هام في التوقيع مع المهاجم، لمدة عامين، بنفس الراتب الذي يتقاضاه حاليا في روما.

وكان دجيكو قد فاز بلقب ، مع مانشستر سيتي، قبل انتقاله في 2015 إلى روما، مقابل 15 مليون يورو.

وسجل دجيكو مع روما 12 هدفا، في 32 مباراة خاضها بمختلف البطولات، خلال الموسم الحالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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