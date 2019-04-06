النصر يفقد أمرابط أمام الاتحاد

تثير الشكوك حول إمكانية لحاق نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي بلقاء الاتحاد في الجولة السابعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان.
تعرض أمرابط لإصابة قوية خلال لقاء الرائد الأخير في الدوري، الأمر الذي جعله يغادر إلى البرتغال للخضوع للفحص الطبي.
وكان أمرابط أكد في تسجيل صوتي أنه يستعد للسفر إلى البرتغال، أملا في العودة للفريق بشكل سريع.
وتشير التقارير السعودية إلى أن روي فيتوريا مدرب النصر لن يجازف بالدفع بأمرابط خلال لقاء الاتحاد، حتى لا تتفاقم إصابته
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