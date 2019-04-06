رسميا.. تأجيل الجولة 11 من الدوري الليبي

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، صباح اليوم السبت، عن تأجيل مباريات الجولة الـ11 للمجموعة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشارت اللجنة في بيان نشر على صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم، بموقع "فيسبوك" إلى تأجيل مباريات الأسبوع الثاني والثالث للمجموعتين الثانية والثالثة من مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وتأتي هذه التأجيلات عقب الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة الغربية عامة والعاصمة طرابلس بالخصوص.

ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة، من 10 مباريات، وخلفه السويحلي برصيد 18 نقطة، لكنه خاض 8 مباريات فقط.