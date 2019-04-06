سواريز يتفوق على هجوم أتلتيكو مدريد

يستعد النجم الأوروجوايانى لويس سواريز لقيادة هجوم برشلونة فى المواجهة المرتقبة أمام ضيفه نادى أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لويس سواريز نجم هجوم برشلونة يمتلك هذا الموسم 22 هدفا فى جميع المسابقات، بواقع 19 هدفا فى الدوري الإسباني و 3 أهداف فى كأس الملك، وذلك خلال 41 مباراة.

أضافت الصحيفة أن النجم الأوروجوايانى يتفوق تهديفيا على الثلاثى الهجومى لنادى أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، دييجو كوستا والكرواتى نيكولا كالينيتش والذين سجلوا مجتمعين 20 هدفا هذا الموسم.

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى أن سواريز يمتلك معدل تهديفى هذا الموسم يصل إلى 0.53 هدف فى كل مباراة، بينما ثلاثى الروخى بلانكوس موراتا 0.35، دييجو كوستا 0.25 وكالينيتش 0.28 هدف فى المباراة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسبانى هذا الموسم برصيد 70 نقطة، متفوقا بفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 62 نقطة.