نجم بايرن ميونخ السابق ينتقد سياسة كوفاتش

انتقد توماس هيلمر، نجم بايرن ميونخ السابق، اليوم السبت، المدرب الكرواتي للفريق البافاري، نيكو كوفاتش، بسبب تطبيقه سياسة المداورة، وعدم الاعتماد بشكل دائم على المدافع، نيكلاس سولي.

وخلال تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، قال هيلمر: "نيكو اختار سولي، لكنه لا يستخدمه بشكل دائم، وهذا ما لا أفهمه".

واعتبر هيلمر أن الفريق لا يحتاج سياسة المداورة، في الوقت الراهن، لا سيما بعد الخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد ليفربول.

وكان كوفاتش قد وضع سولي على مقاعد البدلاء، أمام فرايبورج، السبت الماضي، خلال التعادل (1-1)، ضمن منافسات الدوري الألماني.

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وحول مستقبل كوفاتش، قال هيلمر إنه يستحق الاستمرار في منصبه لموسم آخر، نظرًا لأنه "لا يقدم عملًا سيئًا".

واختتم بقوله: "إذا نجح بايرن في إبرام صفقات كبرى للموسم الجديد، سيظهر عمل كوفاتش بشكل أفضل".

يذكر أن العملاق البافاري يستعد لاستضافة غريمه، بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في قمة الجولة الـ28 من البوندسليجا.