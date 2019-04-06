صافرة كرواتية لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، إسناد مهمة إدارة مباراة بيراميدز وضيفه الإسماعيلي باستاد الدفاع الجوي بالجولة 28 للدوري، لطاقم تحكيم كرواتي يقوده ماريو زيبيتش.

ويعاون زيبيتش (36 عاماً)، ماريون توماس وكرونو شاريتش بجانب تيكومير بين حكماً رابعاً.

وسبق أن أدار زيبيتش مباريات في الأدوار الأولى بالدوري الأوروبي في الأعوام الأخيرة ولكن تاريخه ليس كبيراً بين حكام القارة الأوروبية.

ويفضل نادي بيراميدز إسناد إدارة مبارياته لحكام أجانب بعدما أعلن تركي آل الشيخ، مالك النادي منذ لقاء وادي دجلة، أنه يشعر بوجود ضغوط لا يتحملها الحكام المصريون في مباريات فريقه.

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ويدير محمد الصباحي، لقاء طلائع الجيش والإنتاج الحربي بالجولة ذاتها اليوم كما يدير أحمد الغندور لقاء وادي دجلة والمقاولون ويدير أيضاً محمد الحنفي لقاء الجونة والنجوم.

ويظهر محمد الحنفي، مجدداً بعد أزمة لقاء الزمالك والمقاولون بالدوري، بعد أن اتهمه مرتضى منصور، رئيس الزمالك بتعمد إهدار نقطتين على فريقه.

وغاب الحنفي عن إدارة مباريات الجولة الـ27 للدوري بعد هذه الأزمة.