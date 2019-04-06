ماتيوس يحسم موقفه من العودة للتدريب

كرر النجم والقائد السابق للمنتخب الألماني، لوثار ماتيوس، اليوم السبت، التأكيد على انتهاء مسيرته كمدرب.

وقال ماتيوس (58 عاما)، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج": "العمل بالتدريب انتهى بالنسبة لي".

وكان تدريب المنتخب البلغاري، بمثابة المحطة الأخيرة في مشوار ماتيوس.

وأضاف ماتيوس، أنه منذ انتهاء عمله كمدرب للمنتخب البلغاري، في عام 2011، شارك "في العديد من المهام الجيدة، جميعها يتعلق بكرة القدم".

ويعمل ماتيوس حاليا خبيرا لدى شبكة "سكاي" التليفزيونية، وسفيرا لنادي بايرن ميونخ، ورابطة كرة القدم الألمانية.

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وتابع "قمت برحلة رائعة كمدرب، رغم أنها ربما لم تكن على نفس مستوى نجاح مسيرتي كلاعب".

وتولى ماتيوس المناصب التدريبية خارج ألمانيا، ولم يسبق له العمل مع أي فريق بالبوندسليجا.

لكنه أكد "لا أشعر بالحزن إزاء هذا الأمر".

وأضاف أنه كان قد تلقى عددا من العروض، لكنه رفض بعضها، ولم يكن البعض الآخر مناسبا له.