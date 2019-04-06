كوستا وموراتا بقائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة برشلونة

تلقى أتلتيكو مدريد، دفعة هجومية قبل مواجهة برشلونة، في مباراة قمة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت، بعدما تعافى الثنائي ألفارو موراتا ودييجو كوستا من إصابتين.

وكتب أتلتيكو، في حسابه على "تويتر": "خبر جيد.. تلقى دييجو كوستا وألفارو موراتا الموافقة الطبية على اللعب أمام برشلونة".

وتعرض كوستا لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 4- 0 على ألافيس يوم السبت الماضي، وغاب عن الانتصار 2- 0 على جيرونا يوم الثلاثاء بينما أظهرت الفحوص أنه لا يعاني من تمزق عضلي.

وأصيب موراتا، مهاجم ريال مدريد السابق، في كاحله أمام جيرونا وبدا أنه سيغيب بشكل مؤكد عن لقاء برشلونة.

ويتأخر أتلتيكو بثماني نقاط عن برشلونة المتصدر قبل آخر 8 جولات ويحتاج إلى تحقيق فوزه الأول في كامب نو، منذ 2006 للتمسك بآماله الضعيفة في البقاء في المنافسة.

Advertisements

ويغيب عن القائمة التي أعلنها مدرب الفريق، دييجو كوستا، اليوم السبت، كل من توماس ليمار ولوكاس هرنانديز للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

أوبلاك، آدان، خوانفران، آرياس، سافيتش، خيمينيز، جودين، نهوين، فيليبي لويس، توماس بارتي، رودريجو، كوكي، ساؤول، فيتولو، كويرا، كالينيتش، جريزمان ودييجو كوستا وموراتا.