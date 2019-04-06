شكرا لقرائتكم الزمالك يخشى طموح حسنية أغادير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 40 دقيقة في 6 أبريل 2019 - اخر تحديث في 6 أبريل 2019 / 18:20

يحل الزمالك المصري ضيفاً على حسنية أغادير المغربي «الأحد» في ذهاب الدور ربع النهائي بكأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم، ويبحث الفريق «الأبيض» عن نتيجة إيجابية لخوض مباراة العودة في الـ14 من الشهر الجاري بأريحية، ويمر الزمالك بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان غروس بمرحلة استقرار إذ يتصدر الدوري المحلي بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي.



وتضرب الغيابات صفوف الزمالك لأسباب مختلفة، إذ يغيب كل من صانع الألعاب التونسي فرجاني ساسي والمهاجم المغربي حمدي أحداد بداعي الإيقاف، والجناح الأيسر مصطفى فتحي والجناح الأيمن حازم إمام للإصابة، ويستمر غياب صانع الألعاب أيمن حفني لعدم اقتناع المدير الفني بمعدل لياقته البدنية، كما أبعد غروس المهاجم محمود عبدالمنعم «كهربا» من التشكيل الأساسي، وشدد غروس على عدم قلقه من غياب عناصر عدة في التشكيل الأساسي، مشددا على أنه يملك البدلاء الأكفاء.

بدوره، يأمل حسنية أغادير المغربي بقيادة مدربه ميجيل جاموندي إلى الفوز بنتيجة مريحة لإدراكه صعوبة مواجهة الزمالك أمام جماهيره في مباراة العودة على ملعبه.