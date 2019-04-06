شكرا لقرائتكم 4 معلومات عن الكرواتى ماريو حكم موقعة بيراميدز والإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، للحكم الكرواتى ماريو زيبتس، إدارة مباراة الإسماعيلى مع بيراميدز لحساب الجولة الــ28 بالدورى المحلى والمقرر لها الثامنة مساء اليوم السبت.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 51 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 47 هدفاً وتلقت شباكهم 24 ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 35 نقطة بعدما لعب 23 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكهم 20 ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة.

ونستعرض أهم المعلومات عن الكرواتى ماريو زيبتس قبل إدارة مباراة الليلة..

-ماريو زيبتس من مواليد 24 سبتمبر 1982 (36) عاما.

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-صعد لتحكيم الدورى الممتاز لأول مرة فى بلاده يوم 24-10-2009

-أدار من قبل 145 مباراة حيث يقترب من الوصول إلى 150 وهو رقم مميز.

-أشهر خلال 145 مواجهة 689 بطاقة صفراء منهم 21 بطاقة تحولت إلى حمراء و11 بطاقة حمراء بشكل مباشر واحتسب 32 ضربة جزاء .

الجدير بالذكر ان الدورى الكرواتى دائما ما يشهد أحداث الشغب والخروج عن اطار الروح الرياضية وهو أدى لظهور هذا الكم الكبير من البطاقات الملونة.