شكرا لقرائتكم صن داونز يتقدم على الأهلى فى الدقيقة 14 عن طريق زوانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقدم صن داونز الجنوب أفريقى على الأهلى بالهدف الأول فى أول ربع ساعة من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا وكان الأهلي قد صعد إلى ربع النهائى متصدرًا لمجموعته أمام سيمبا التنزانى بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربى.
وجاء الهدف من تمريرة عرضية أرضية حولها زوانى فى الدقيقة 14 بتسديدة داخل شباك الأهلى ليتقدم الفريق الجنوب أفريقى بالهدف الأول وتصبح النتيجة 1 /0 لصالحه.
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