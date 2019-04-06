شكرا لقرائتكم التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين طلائع الجيش والإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش والإنتاج الحربى بالتعادل السلبى، فى اللقاء المقام على استاد كلية الشرطة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

وانحصر اللعب بين الفريقين أغلب أوقات الشوط الأول فى منتصف الملعب، وغابت الخطورة الفعلية على المرمى باستثناء بعض الخطورة من لاعبى الطلائع على مرمى حارس الإنتاج.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 34 هدف فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.