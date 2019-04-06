شكرا لقرائتكم الاهلى وصن داونز.. خروج سعد سمير للإصابة ونزول ياسر إبراهيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض سعد سمير مدافع الأهلى للإصابة نتيجة اصطدام قوى مع أونيانجو حارس صن دوانز الجنوب أفريقى، فى الدقيقة 16 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا وكان الأهلى قد صعد إلى ربع النهائى متصدرًا لمجموعته أمام سيمبا التنزانى بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربى.

وغادر سعد سمير الملعب على "نقالة" بعد عدم تمكنه من استكمال المباراة ودفع الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى بياسر إبراهيم بدلا منه فى تشكيلة الفريق الأحمر.

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ويتقدم صن داونز بهدف على الأهلى جاء من تمريرة عرضية أرضية حولها لاعبه زوانى فى الدقيقة 14 بتسديدة داخل شباك الفريق الأحمر ليتقدم الفريق الجنوب أفريقى وتصبح النتيجة 1 /0 لصالحه.