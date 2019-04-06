شكرا لقرائتكم أريندسى يضيف الهدف الثانى لـ صن داونز فى مرمى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم صن دوانز الجنوب أفريقى بالهدف الثانى أمام الأهلى فى الدقيقة 24 عن طريق لاعبه واين أريندسى فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول لصن دوانز من تمريرة عرضية أرضية حولها لاعبه زوانى فى الدقيقة 14 بتسديدة داخل شباك الفريق الأحمر ليتقدم الفريق الجنوب أفريقى وتصبح النتيجة 1 /0 لصالحه قبل أن ينجح الفريق الجنوب أفريقى فى إضافة الهدف الثانى لتصبح النتيجة 2 / 0 لصالحه بعد مرور 25 دقيقة من عمر المباراة.

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وكان الأهلى قد صعد إلى ربع النهائى متصدرًا لمجموعته أمام سيمبا التنزانى بينما حل صن داونز وصيفًا للوداد المغربى.